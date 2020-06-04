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今日 11:40 中國財經

滬指半日跌6點 深成指升7點

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內地股市半日個別發展。

上證指數先高後低，最多升9點，高見2932點，最低見2910點，跌12點，半日收報2917點，跌6點或0.21%，成交1537.45億元(人民幣‧下同)。

深成指反覆上升，最低見11080點，跌27點，最高見11165點，升56點，半日收報11115點，升7點或0.07%，成交2444.26億元。

滬深300指數報3977點，跌6點或0.16%；創業板指數報2145點，跌2點或0.11%。

各板塊個別發展，次新股、汽車製造股升逾1%；水泥、金融、化工股偏軟。

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