內地股市半日個別發展。
上證指數先高後低，最多升9點，高見2932點，最低見2910點，跌12點，半日收報2917點，跌6點或0.21%，成交1537.45億元(人民幣‧下同)。
深成指反覆上升，最低見11080點，跌27點，最高見11165點，升56點，半日收報11115點，升7點或0.07%，成交2444.26億元。
滬深300指數報3977點，跌6點或0.16%；創業板指數報2145點，跌2點或0.11%。
各板塊個別發展，次新股、汽車製造股升逾1%；水泥、金融、化工股偏軟。
今日 11:40 中國財經
內地股市半日個別發展。
上證指數先高後低，最多升9點，高見2932點，最低見2910點，跌12點，半日收報2917點，跌6點或0.21%，成交1537.45億元(人民幣‧下同)。
深成指反覆上升，最低見11080點，跌27點，最高見11165點，升56點，半日收報11115點，升7點或0.07%，成交2444.26億元。
滬深300指數報3977點，跌6點或0.16%；創業板指數報2145點，跌2點或0.11%。
各板塊個別發展，次新股、汽車製造股升逾1%；水泥、金融、化工股偏軟。
|下一篇：
|澳4月零售銷售挫17.7% 創歷來最大跌幅
|上一篇：
|港元1個月拆息五連跌