人民銀行公開市場今日進行700億元(人民幣‧下同)逆回購操作，期限7天，結束此前連續三日暫停逆回購。
今日有2400億元逆回購到期，據此計算，單日淨回籠1700億元。
據路透統計，公開市場本周逆回購到期總額6700億元，分布在周二至周五4天。截至今日，本周累計淨回籠資金規模達3000億元。
中期借貸便利(MLF)方面，本月共有7400億元兩筆到期，其中周六(6日)到期量為5000億元，正常情況下資金回籠將順延至下周一(8日)，第二筆到期日為19日。
今日 09:42 中國財經
人民銀行公開市場今日進行700億元(人民幣‧下同)逆回購操作，期限7天，結束此前連續三日暫停逆回購。
今日有2400億元逆回購到期，據此計算，單日淨回籠1700億元。
據路透統計，公開市場本周逆回購到期總額6700億元，分布在周二至周五4天。截至今日，本周累計淨回籠資金規模達3000億元。
中期借貸便利(MLF)方面，本月共有7400億元兩筆到期，其中周六(6日)到期量為5000億元，正常情況下資金回籠將順延至下周一(8日)，第二筆到期日為19日。
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