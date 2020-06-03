中國財經

內地股市開市向好，持續上揚。

上證指數開市報2930點，升9點或0.31%；現報2929點，升8點或0.28%。

深成指開市報11155點，升42點或0.38%；現報11126點，升14點或0.12%。

滬深300指數開市報4001點，升18點或0.44%；現報3998點，升15點或0.37%。

創業板指數開市報2152點，升6點或0.29%；現報2146點，升1點或0.03%。

各板塊升跌互見，石油行業及次新股升1%以上；陶瓷行業及食品行業則跌近1%。