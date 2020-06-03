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加拿大兩大電訊商棄用華為供應5G設備



加拿大兩大電訊營運商貝爾(Bell)及研科(Telus)放棄中國華為供應5G設備，採納瑞典愛立信與芬蘭諾基亞的產品。此外，美國國會參議員科頓向英國國會國防委員會稱，中國利用華為挑撥離間美英關係。

美大豆出口協會:中國正按部就班採購



有報道指中國國企購買最多30萬噸美國大豆。美國大豆出口協會中國首席代表張曉平向《環球時報》證實，中國正按部就班推進採購美豆。另外，美國共和黨參議院金融委員會主席格拉斯利相信，長遠而言中國會兌現兩國首階段貿易協議承諾。

道指高收267點 標指較3月低位累計彈四成



美國經濟逐步重啟，樂觀情緒抵消連日爆發種族騷亂的打擊，美股三大指數皆高開，道指曾升268點，最終以緊貼全日高位收市漲267點或1.05%；科技股一度回落，拖累標指及納指倒跌，但收市分別回升0.82%及0.59%。美國運通及高盛抽高逾2%，埃克森美孚與雪佛龍同樣攀升超過2%。部分重啟經濟概念股也表現出色，槍枝及彈藥股普遍漲4%至10%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國總統特朗普發帖文抨擊紐約州長科莫沒有要求國民警衞隊制止騷亂者洗劫商店。科莫批評紐約市警方及市長白思豪沒有履行職責。紐約市則延長宵禁令至周末，每日宵禁提早至晚上8時生效。此外，弗吉尼亞州拒絕應國防部要求向華盛頓派遣國民警衞隊；伊利諾、華盛頓及得克薩斯州也批評特朗普派軍隊應付示威者的言論。

￭ 雲視像會議軟件商Zoom首季收入按年升169%，勝預期；並調高全年收入預測，至遠高於估計。

￭ 美滙尾段跌0.14%報97.69。日圓兌美元急挫1%；英鎊和歐羅分別升0.49%和0.31%；澳元抽高逾1%。

￭ 紐約8月期金收市跌0.9%，每盎斯報1734美元。

￭ 憧憬OPEC+周四會議延長減產協議限期，紐約期油收市升3.9%，布蘭特期油漲3.3%。

￭ 德國股市假期後復市高收3.75%；英股漲0.87%；法股進賬2.02%。

￭ 美國證監會主席克萊頓支持立法監管中企，稱審計問題拖太久未解決。

￭ 副總理韓正近日到海南調研，強調全面落實海南自由貿易港建設。

￭ 中國汽車工業協會預計，5月銷量按月增3.2%，按年升11.7%。

￭ 日本東京再多逾30人確診，都政府宣布疫情有擴大徵兆，首次發出「東京警報」。

藍韜文警告中國切勿一意孤行推港區國安法



英國外相藍韜文指中國訂立港區國安法削弱「一國兩制」，警告勿一意孤行，英方將考慮改變BNO海外護照的安排。

The Campton次輪沽93伙 接近沽清



萬科香港旗下深水埗The Campton周二次輪推售94伙，首8小時全數單位近乎沽清，下午5時有93伙被客戶選購，總成交逾8.8億元。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報24130點，較昨日恒指收市高水134點。

￭ ADR港股比例指數報24239點，較港高243點。

￭ 美卿蓬佩奧批評香港30年來首次被當局阻止舉行六四悼念活動，擬晤六四倖存者。

￭ 拼多多否認研究在本港第二上市。

￭ 太保(02601)獲中證監允發行不逾1.257億份全球存託憑證(GDR)，仍待英國批准；並引入瑞士再保險集團成員為基石投資者。

￭ 海納(01645)周三掛牌，交易資料顯示暗盤收報1.17元，較招股價跌15%。

￭ 美東汽車(01268)擬先舊後新配股，最多集10.11億元。

￭ 齊魯高速(01576)以22.9億人民幣向控股股東收購內地高速公路收費權。

￭ 安賢園(00922)預期年度溢利淨額按年增逾2倍。

￭ 時計寶(02033)預期年度盈利大幅減少，不派末期息。

￭ 絲路物流(00988)全年虧損3.83億元；不派末期息。

￭ 唐商(00674)發盈警，料全年虧損擴大至4400萬元。

￭ 金山工業(00040)發盈警，料全年溢利減約50%至80%。

￭ 有利(00406)發盈警，料全年轉錄虧損。

￭ 萬科企業(02202)首5月合同銷售額按年降7.66%。

￭ 會德豐地產將軍澳OCEAN MARINI加推51伙，周六上午11時發售101個單位。