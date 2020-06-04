即巿股評 港股直擊 中國財經

恒指「六絕月」開局報捷，昨收23995點，再升263點，兩天進賬逾千點，代表周一飆771點不純粹由於短線挾淡倉，大市並非一彈即散，看來是「兩會行情」伸延到港股所致。

全國兩會今年因疫情推遲至5月才舉行，沒有影響A股於會後普遍向好的特性(詳見5月9日本欄)；人大閉幕後，滬指3天累漲2.6%，鋒芒卻不及深圳創業板指數炒高4.9%。新冠肺炎大流行加速內地各行業轉型，情況與美股相若，投資者對科技企業前景充滿憧憬，以新經濟板塊為主的指數表現也拋離大市，深圳創業板指數今年暫時錄得近20%升幅，於環球股市中可謂一枝獨秀。

是次兩會期間，本地市場焦點放在制定「港區國安法」之上，個別行業新政策容易被忽略。國務院《政府工作報告》罕有不設全年GDP增長目標，並強調「六穩」(就業、金融、外貿、外資、投資、預期)和「六保」(居民就業、基本民生、市場主體、糧食能源安全、產業鏈供應鏈穩定、基層運轉)，可見內地經濟主要挑戰仍在就業。

中央於兩會後連環出招，包括上交所研究引入單次「T+0」交易，以刺激買賣及流動性。另外，人民銀行6月公布推出「新工具」，使用4000億元人民幣再貸款專用額度，支援地方銀行加大放貸予小微企業，推出此寬鬆政策，預料比起定向降準更針對性，讓小微企業真正受惠。

面對突如其來的肺炎疫情和增長缺乏動力，央行「放水」如何傳導至實體經濟而非流入股市屬各國的共同難題，人行「新招」成效還待觀察，中小企融資頑疾能不能完全解決，未宜期望太大，但足以顯示尚有其他工具可用，這或許是A股表現較理想的原因之一。

滬指與深圳創業板指數今年分別跑贏標普500指數及納指，附【圖】所見，分析員對全球市值超過5億美元的4875家企業每股盈利(EPS)預測，2020年以來(截至5月19日)中國企業今明兩年EPS被調低11.7%和8.4%，降幅既比美企細，同時遠勝歐洲多國與其餘「金磚國」，意味在新冠肺炎肆虐下，分析員估計內地迅速控制疫情及復工，企業承受的衝擊相對較小。

A股升勢能否延續，還須視乎中央怎樣化解宏觀經濟的內憂外患，尤其是疫情引發「去中國化」，環球供應鏈斷斷續續重組的影響將逐步浮現，更大問題當然是中美關係愈益緊張，新冠肺炎恐怕已經令第一階段貿易協議形同虛設，兩國勢將直接從「關稅戰」跳進科技與金融層面的博弈。

網易(09999)昨天開始招股，屬中概股提速回歸頭炮，其意義比阿里巴巴(09988)去年底來港第二上市或更加重大，網易及眾多後來者（如下周有京東）的受歡迎程度，可為中國對抗美國的「金融戰」爭取籌碼，甚至是本港國際金融中心地位的壓力測試之一。

信報投資研究部

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