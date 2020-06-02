 
熱門：

今日 11:39 國際財經 中國財經

全球智能手機首季銷量挫逾兩成 史上最慘

放大圖片

根據研調機構Gartner最新數據，估計全球智能手機首季銷量按年減少20.2%，為有史以來最嚴重的下滑，首五大生產商中，以華為跌幅最大，下滑27.3%，蘋果公司的iPhone則跌8.2%。

Gartner表示，由於新型肺炎大流行衝擊環球經濟，消費者停止非必要支出，令智能手機第一季需求下滑，估計按年減少逾兩成，其中，華為期內銷量滑落至4249.9萬部，市佔率14.2%，為第二大智能手機廠；三星仍為龍頭，銷量5533.3萬部，跌22.7%，市佔率18.5%。不過，上述兩大生產商的手機銷量跌幅均高於整體。

Gartner認為，華為將面臨充滿挑戰的一年，儘管自行開發流動服務生態系統，但缺乏Google apps及Google Play商店，不太可能在國際市場吸引新買家。

至於iPhone因供應受影響，加上門市暫停營業，首季銷量按年跌8.2%至4092萬部，市佔率自去年同期的11.9%回升至13.7%，為第三大智能手機廠。

小米(01810)受惠紅米在國際市場銷售強勁，加上積極在網上銷售，首季銷售優於預期，銷量達按年增長1.4%至2781.7萬部，為首五大廠商中表現最佳，市佔率自7.3%攀升至9.3%，超越OPPO，躍居第四大廠。

OPPO同期銷量2394.9萬部，跌19.1%，市佔率微升至8%。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads