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紐約市周一晚上11時起實施宵禁



美國黑人弗洛伊德(George Floyd)遭白人警員膝壓頸部致死一事，引發各地掀起抗議浪潮，紐約市當地周一晚上11時起將實施戒嚴，直至次日早上5時為止。此外，弗洛伊德親人安排的驗屍，報告顯示他是窒息致死。

美股反覆靠穩 道指收市升91點



經濟重啟憧憬抵消美中緊張關係，及全美多地爆發騷亂等負面消息，道指一度跌162點後，曾倒升125點，收市仍升91點或0.36%。標指及納指也先挫後揚，分別高收0.38%及0.66%。波音抽高3.80%，Travelers攀升2.03%；美國運通、高盛和摩通同樣躍升逾1%；蘋果告漲1.23%。據悉輝瑞治療乳癌藥物測試結果失望，股價滑落7.15%；吉利德(Gilead)試治新冠肺炎的藥物瑞德西韋藥效有限，股價挫逾3%。

蓬佩奧:華府考慮「歡迎港人到美國」



全國人大通過港版國安立法的決定，美國國務卿蓬佩奧稱，華府正在考慮選項，接收香港因反對立法的人士，包括到美國及在當地創業。

外圍焦點簡訊

￭ 美國ISM製造業指數5月升至43.1，遜預期；衡量生產和工廠活動指數則好轉。

￭ 據Worldometers統計，全球新增逾9.66萬人確診，累積增至635.58萬；再多2688人死亡，累積至37.68萬。美國新增2.06萬人確診，累積至185.78萬；新增死亡691宗。

￭ 美國國會預算辦公室：疫情未來10年料致GDP共削7.9萬億美元。

￭ 藥廠禮來(Eli Lilly)對新冠病毒抗體療法展開人體試驗。

￭ 萬豪(Marriott)：已重開中國所有酒店，料美國經濟穩定復甦。

￭ 避險需求降，美滙尾段挫0.5%，兌日圓跌0.2%。英鎊兌美元升1.1%，歐羅漲0.2%。

￭ 紐約期金收市反覆微跌0.08%，每盎斯報1750.3美元。

￭ 紐約7月期油曾插3.4%，收市回穩跌0.1%；布蘭特8月期油漲1.3%。

￭ 英國和法國股市分別高收1.48%和1.43%。德國假期休市。

￭ 路透消息：中國國企周一最多採購5艘散裝船數量、即逾30萬噸美國大豆。

衞生防護中心:暫未需疏散祿泉樓住客



沙田瀝源邨祿泉樓周一晚上再有4名居民確診新冠病毒，港大微生物學系講座教授袁國勇及多名政府人員深夜到現場調查。衞生防護中心總監黃加慶視察後稱，暫未需要疏散祿泉樓住客，當局取走廁所等環境樣本，預計周二有檢測結果。

金沙中國首季淨虧損1.7億美元 4月蝕1.8億美元



金沙中國(01928)公布，首季淨收益按年跌65.3%；錄淨虧損1.66億美元，單計4月淨蝕1.8億美元。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報23606點，較昨日恒指收市低水127點。

￭ ADR港股比例指數報23722，較港低10點。滙控(00005)ADR折合報36.92元，升0.9%；騰訊(00700)低0.3%。

￭ 鄭若驊：港區國安法下，任何檢控疑犯決定由律政司負責，而非內地當局。

￭ 港澳辦:堅決不移維護香港安全，準備隨時回擊破壞繁榮穩定行徑。

￭ 華電福新(00816)獲要約人提私有化。

￭ 蜆壳電業(02381)周二掛牌，交易資料顯示，暗盤收報0.206元，較招股價跌17.6%。

￭ 海隆控股(01623)撤回派發去年末期息每股2仙。