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今日 09:43 中國財經

A股高開後升逾1%

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美國總統特朗普上周六講話未有談及取消中美首階段貿易協議，A股高開。

上證指數開市報2871點，升19點或0.69%；現報2883點，升31點或1.1%。

深成指開市報10837點，升91點或0.85%；現報10912點，升166點或1.55%。

滬深300指數開市報3901點，升34點或0.9%；現報3920點，升53點或1.38%。

創業板指數開市報2105點，升18點或0.89%；現報2107點，升21點或1.01%。

各板塊普遍造好，次新股升逾3%；金融、房產、水泥股升逾1%。

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