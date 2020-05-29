中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)收市升145點子，一度高見7.1393。

人民幣兌美元在岸價收報7.1455，較上日下午4時30分收報7.16，大升145點子或0.2%；較晚上11時30分最後成交價7.1447，走弱8點子。

離岸價(CNH)早段曾升破7.16，高見7.1585，截至香港時間下午5時43分，離岸價報7.1618，在岸價報7.1408。

官方今日開出的中間價報7.1316，較上日7.1277，跌39點子或0.05%，創2008年2月27日以來新低。

交易員指出，全球經濟復甦預期推升市場風險偏好，近期美元趨於弱勢，而且人民幣中間價繼續強於市場預期，人民幣暫時得以企穩回升；市場謹慎關注稍後美國總統特朗普針對中國問題的講話，在關鍵風險釋放前，人民幣料延續窄幅上落。

另有交易員認為，若特朗普的回應沒有超出市場預期，估計短期人民幣尚不會跌破去年9月的低位，不過中期看中美緊張關係難以緩和，人民幣仍面臨調整壓力。

全國人大會議昨日下午表決《港區維護國家安全法》決定草案。美國總統特朗普將於當地時間周五召開記者會，開腔談及中國問題。外界預料，特朗普或就中國人大通過為香港制定國家安全法，公布對中國實施制裁。