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網易創始人及首席執行官丁磊致股東表示，該公司正準備在香港第二上市，將「網易」這個久經時間考驗的品牌帶回中國，相信立足於這個熟悉無比的市場，離公司用戶更近，熱愛將進發出更大力量。

他指出，自2018年底開始，該公司做了一連串組織架構調整，更加聚焦和專注於一些賽道，這讓其在今天的全球性危機中不至於太波動。下一步，網易會將組織建設放在極其重要的位置，最近該公司全面升級企業文化，把其重視的「熱愛」、「和用戶在一起」等企業精神寫進價值觀，並且會嚴格踐行。

20年前在他29歲時，網易剛在納斯達克上市，那時有員工221人，現在已超過2萬人。當組織以百倍規模擴張，網易員工的平均年齡一直保持在29歲以內。所以從今天起，會要求所有管理者快速、大量地去挖掘各種年經人才，讓那些聰明、熱愛，無畏的年輕人，更快獲得培養，更快成長成就。

丁磊指出，會繼續網易一貫的精品戰略，做更多讓團隊驕傲的產品。接下來，網易會立足中國，同時通過內部孵化、投資、合作開發和戰略聯盟等方式，繼續推進海外市場的創新突破。中國的好產品，值得被更多人看到。

他又說，未來依然會堅定不移地，與開放、公平、分享的互聯網精神同行。在後新冠肺炎時代，進步伴隨着挑戰而來。在基本物資、娛樂、教育等生活不同領域，網易會持續探索創新，給予人更大的能量支持。讓構成美好生活的基本資源更普世，該公司會持續的事業。