中國財經

A股午後維持升幅，創業板升逾1%。

上證指數現報2849點，升3點或0.12%，最高見2855點，升9點或0.32%，成交1776.65億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10725點，升71點或0.68%，高見10764點，升111點或1.05%，成交2608.2億元。

滬深300指數報3861點，升5點或0.13%；創業板指數報2082點，升27點或1.34%。

各板塊普遍上升，半新股、化工、鋼鐵股升逾1%；有色金屬、房地產、石油股靠穩；水泥股跌逾1%；金融、煤炭、電力股偏軟。