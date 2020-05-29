A股午後維持升幅，創業板升逾1%。
上證指數現報2849點，升3點或0.12%，最高見2855點，升9點或0.32%，成交1776.65億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10725點，升71點或0.68%，高見10764點，升111點或1.05%，成交2608.2億元。
滬深300指數報3861點，升5點或0.13%；創業板指數報2082點，升27點或1.34%。
各板塊普遍上升，半新股、化工、鋼鐵股升逾1%；有色金屬、房地產、石油股靠穩；水泥股跌逾1%；金融、煤炭、電力股偏軟。
今日 14:12 中國財經
A股午後維持升幅，創業板升逾1%。
上證指數現報2849點，升3點或0.12%，最高見2855點，升9點或0.32%，成交1776.65億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10725點，升71點或0.68%，高見10764點，升111點或1.05%，成交2608.2億元。
滬深300指數報3861點，升5點或0.13%；創業板指數報2082點，升27點或1.34%。
各板塊普遍上升，半新股、化工、鋼鐵股升逾1%；有色金屬、房地產、石油股靠穩；水泥股跌逾1%；金融、煤炭、電力股偏軟。
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