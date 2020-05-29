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今日 10:43 中國財經

A股早段回升 創業板漲逾1%

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A股早段止跌回升，創業板漲逾1%。

上證指數現報2851點，升5點或0.18%，最高見2852點，升6點或0.22%，成交939.1億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10743點，升90點或0.85%，高見10747點，升93點或0.88%，成交1454.83億元。

滬深300指數報3866點，升9點或0.25%；創業板指數報2085點，漲31點或1.51%。

各板塊普遍走強，半新股漲逾2%；化工、鋼鐵股升逾1%；有色金屬、石油、房地產、電力股靠穩；水泥股挫逾1%；金融、煤炭股偏軟。

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