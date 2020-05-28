中國財經

國務院總理李克強表示，新型冠狀肺炎疫情對世界造成嚴重衝擊，帶來巨大影響，現在因為疫情防控，各國之間的交流合作明顯減少，如果再持續下去，世界經濟會更加嚴重衰退，這是危險的。如果世界經濟不能夠恢復增長，可能將來連疫情都很難防控。

他稱，在抗擊疫情過程中特別需要公共產品，需要保持產業鏈、供應鏈穩定，實際上更需要開放，推進貿易投資自由化與便利化，這樣才能共同戰勝疫情給世界帶來的衝擊，把損失減少到最小。

李克強指出，關起門來搞發展行不通，中國堅定不移地推進對外開放，這不會也不可能改變，將繼續擴大與世界的合作，自主出台更多擴大開放措施，中方在開放當中還要維護國際產業鏈、供應鏈穩定。至於企業的調整布局，這是按市場規律辦事，市場規律本來就是進進出出，不能違背市場規律，憑空做設計，而是要讓市場更加相互開放。

他又表示，堅持雙向開放，那就要友好相處。第一，中國希望和世界各國相互尊重、平等相待。國家不管大小、貧富、強弱，都應該遵循這個規則。第二，互利互惠。既然是合作，就要共贏，獨贏是不會長久的，吃獨食也是行不通的。只有在共贏中大家才能夠共同成長。各國都要擔負起應有的國際責任，攜手應對各種困難和挑戰。中國作為一個發展中大國，會擔負起應當擔負的國際責任。