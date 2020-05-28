中國財經

全國人大表決通過《港區維護國家安全法》的決定草案，人民幣兌美元在岸價(CNY)收市跌至7.16，創近9個月新低，中段一度低見7.1683。

人民幣兌美元在岸價收報7.16，較上日下午4時30分收報7.1547，跌53點子或0.07%；較晚上11時30分最後成交價7.168，走強80點子。

離岸價(CNH)早段一度逼近6.85，低見7.1877，截至香港時間下午5時46分，離岸價報7.1755，在岸價報7.1578。

官方今日開出的中間價報7.1277，較上日7.1092，跌185點子或0.26%。

交易員指出， 全球風險偏好回升帶動美元下行，但境內市場仍擔憂中美局勢或進一步升級，整體情緒偏謹慎；短期人民幣料暫時持穩，以待美國公布制裁措施。

另有交易員認為，今日人民幣中間價仍強於預期，表明監管層仍不希望人民幣對政策因素過度反應，不過風險逆轉指標繼續上行，人民幣貶值壓力漸升；一旦美國公布的制裁措施威脅到實際貿易和投資，預計人民幣將大幅調整，或有可能測試7.2元關口。

美國國務院主管亞太事務助理國務卿史達偉(David Stilwell)稍早表示，總統特朗普針對中國實施「港區國安法」做出回應的選擇有很多，包括實施簽證和經濟制裁。

美國國務卿蓬佩奧昨晚發聲明表示已向國會提交報告，指基於事實，香港已不再擁有自治權(no longer autonomous from China)，故不能再獲得美國以1997年7月回歸前的方式來對待，意味不再保證繼續賦予香港特殊待遇。路透引述消息稱，美國政府考慮暫停香港的關稅優惠。