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今日 16:50 中國財經

政策力度低預期 李克強:特殊時期放水養魚

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國務院總理李克強會見中外記者。李克強表示，這次新冠肺炎疫情給世界經濟造成了嚴重的衝擊，可以說是史上罕見。最近不少主要國際組織都預測，今年全球經濟的增長是負3%，甚至更多，中國經濟已經深度融入世界經濟，不可能置身之外，因此今年中國沒有確定GDP增長的量化指標，這也是實事求是的。

但他指，中國確定了保居民就業、基本民生、市場主體等「六保」的目標任務，這和GDP經濟增長有直接的關係。經濟增長不是不重要，這樣做實際上也是讓人民群眾對經濟增長有更直接的感受，使經濟增長有更高的質量，發展還是解決中國一切問題的關鍵和基礎。如果統算一下，實現了「六保」的任務，特別是前「三保」，就會實現今年中國經濟正增長，而且要力爭有一定的幅度，推動中國經濟穩定前行。

對於有聲音反映中國出台的政策規模低於預期，李克強稱，他也聽到很多方面的反映，認為中方出台的規模性政策還是有力度的。他表示，應對這場衝擊，既要把握力度，還要把握時機。在新冠疫情蔓延的時候，中方也出台了一些政策，但是當時復工復產還在推進中，復業復市還受阻，一些政策下去不可能完全落地，很多人都待在家裏。但是在這個過程當中，也積累了經驗，正是根據前期的經驗，也是判斷當前的形勢，在政府工作報告中推出了一個規模性的政策舉措，應該說是有力度的。

李克強又指，過去說過不搞大水漫灌，現在還是這樣，但是特殊時期要有特殊的政策，要放水養魚。沒有足夠的水，魚是活不了的。但是如果泛濫了，就會形成泡沫，就會有人從中套利，魚也養不成，還會有人渾水摸魚。所以中方採取的措施要有針對性，不論是籌錢或者說錢從哪裏來，用到哪裏去，都要走新路。 

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