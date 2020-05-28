中國財經

上證指數早段上升，現升11點。

上證指數現報2848點，升11點或0.41%，最高見2861點，升25點或0.89%，成交1054.35億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10663點，跌19點或0.18%，低見10652點，跌30點或0.28%，成交1429.85億元。

滬深300指數報3864點，升18點或0.49%；創業板指數報2057點，跌14點或0.69%。

各板塊個別發展，半新股、金融、水泥股升逾1%；鋼鐵、有色金屬、房地產、電力股靠穩；化工、石油、煤炭股偏軟。