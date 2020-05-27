中國財經

國家統計局公布，4月規模以上工業企業實現利潤總額4781.4億元(人民幣‧下同)，按年下跌4.3%，降幅比3月份收窄30.6個百分點。

今年首4月，工業企業實現利潤總額1.26萬億元，按年下跌27.4%，跌幅比前三月收窄9.3個百分點。

國統局工業司高級統計師朱虹表示，隨着統籌疫情防控和經濟社會發展各項政策措施逐步落實落地，經濟社會秩序進一步恢復，工業企業產銷加快，利潤狀況顯著改善，4月份，工業企業利潤降幅大幅收窄。

但朱虹同時指出，首4月份累計看，工業利潤降幅依然明顯，企業盈利形勢仍不容樂觀。雖然4月份工業企業利潤狀況改善明顯，但受市場需求尚未完全恢復、工業品價格持續回落、成本壓力依然較大等多重因素影響，工業企業累計利潤仍現較大降幅，盈利形勢不容樂觀。

朱虹表示，下階段，在抓好常態化疫情防控的同時，積極貫徹落實各項援企助企政策，穩住經濟基本盤，促進工業經濟回升向好。

今年首4個月，在41個工業大類行業中，5個行業利潤總額按年增加，36個行業減少。其中汽車製造業利潤大跌52.1%，石油和天然氣開採業利潤跌56.4%，通用設備製造業利潤跌17.6%，石油、煤炭及其他燃料加工業由同期盈利轉為虧損。