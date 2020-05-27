今日 09:45
中國財經
人民銀行公開市場今日將進行1200億元人民幣7天期逆回購操作，操作規模較上日的100億元大增。
本周無逆回購到期，據此計算，公開市場單日淨投放1200億元。
網易趕下周招股 加碼籌234億
今日信報
98歲何鴻燊病逝 一代賭王別了
超賣股部署增減 資金持續炒短線
陸文
｜
今日信報
南美「擴疫」 美拒來自巴西外國人
老特攪局累街坊 地產股磚頭有價
習廣思
｜
今日信報
前列腺抽組織
何立言醫生｜ 信健康
疫後經濟料強勁復甦
祈連活(John Greenwood)
｜
財富管理
VPN成功隱身講技巧 品牌往績須留神
StartupBeat
特朗普對港版國安法感不悅 稱損金融中心地位
國際財經 ｜ 今日 05:42
道指高收逾500點 標指3000關得而復失
國際財經 ｜ 今日 04:15
美商場業主:零售業將掀潮水式倒閉
國際財經 ｜ 今日 00:00
【信報短評】縱有好消息 國泰苦日子仍長
香港財經 ｜ 今日 00:14
【國際早班車】特朗普:國安法損港金融中心 將採取回應行動
國際財經 ｜ 今日 07:17
北京據報將禁外籍法官處理香港涉國安案件
時事脈搏 ｜ 今日 00:40
開市焦點:黑期跌逾百點 港股仍受政治市左右
港股直擊 ｜ 今日 08:44
比亞迪半導體引入14位投資者增資19億人幣
重要通告 ｜ 昨日 23:23
美重啟經濟 道指收復二萬五
國際財經 ｜ 昨日 23:13
【跨市博弈】為利豐28年上市歷史蓋棺定論
即巿股評 ｜ 今日 07:57
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2020 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞