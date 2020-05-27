中國財經

內地股市開市後偏軟。

上證指數開市報2847點，升不足1點或0.03%；現報2840點，跌6點或0.22%。

深成指開市報10823點，升7點或0.07%；現報10789點，跌26點或0.24%。

滬深300指數開市報3873點，升不足1點或0.02%；現報3861點，跌11點或0.3%。

創業板指數開市報2114點，升1點或0.05%；現報2109點，跌3點或0.14%。

各板塊個別發展，半新股升逾1%；石油、房地產、金融股靠穩；水泥、鋼鐵、有色金屬、化工、煤炭、電力股偏軟。