中國財經

中國銀保監會表示，今年以來，中小銀行信貸資產質量承壓，部分機構信用風險持續積聚，風險處置任務較重，個別機構面臨一定的流動性緊平衡壓力；將穩妥處置高風險機構，不斷完善處置政策，創新探索處置方式。

銀保監會相關負責人又稱，今年防範化解金融風險的工作重點還包括：大力壓降高風險影子銀行業務，防止死灰復燃；持續加大不良資產處置力度，提高資產分類準確性；同時，堅決落實「房住不炒」要求，持續遏制房地產金融化泡沫化。

該負責人表示，對違法違規搭建的金融集團，在穩定大局的前提下，嚴肅查處違法違規行為，全力做好資產清理，追贓挽損，改革重組。針對城商行的風險問題，堅持分類施策和標本兼治，通過壓實各方責任，持續推進城商行在深化改革中化解風險。

推動銀行落實主體責任，通過加大不良處置力度、及時補充資本等措施提高風險抵禦能力；支持銀行引入優質的戰略投資者，改善治理結構；支持符合條件的機構進行市場化兼並重組等。

銀保監會並表示，目前銀行業不良貸款保持高位運行，潛在風險較大。不良貸款處置力度持續加大，處置規模創新高。一季度，商業銀行處置不良貸款4055億元(人民幣‧下同)，同比多處置726億元。

下一步，銀保監會將進一步加強監管引領，優化政策環境，持續推進銀行業不良貸款處置工作，繼續加大不良貸款處置力度。