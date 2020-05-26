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德國戴姆勒(Daimler)據報擬參投中國電動汽車電池製造商孚能科技計劃中的首次公開發行(IPO)，以確保來自該公司的穩定的電池供應。

外電引述消息人士指出，該計劃尚未最終敲定，而且可能會發生變化。戴姆勒這一潛在投資的規模目前還不清楚。

戴姆勒與孚能科技去年達成一項協議，後者將向戴姆勒提供鋰離子電池，該公司正在德國建造一家工廠。

孚能科技上周獲得批准在中國科創板上市，計劃通過IPO籌資約34.4億元(人民幣‧下同)。此次IPO預計將於本季度進行，可能使該公司估值達到300億元。