A股早段升幅擴大，深成指升逾1%，創業板漲逾2%。
上證指數現報2837點，升19點或0.7%，成交807.79億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10749點，升156點或1.48%，成交1328.61億元。
滬深300指數報3859點，升30點或0.79%；創業板指數報2099點，升47點或2.31%。
各板塊幾乎全線上升，半新股升逾2%；鋼鐵、房地產、化工、有色金屬股升逾1%；石油、電力、金融、煤炭、水泥股靠穩；僅得農林牧漁股偏軟。
今日 10:33 中國財經
A股早段升幅擴大，深成指升逾1%，創業板漲逾2%。
上證指數現報2837點，升19點或0.7%，成交807.79億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10749點，升156點或1.48%，成交1328.61億元。
滬深300指數報3859點，升30點或0.79%；創業板指數報2099點，升47點或2.31%。
各板塊幾乎全線上升，半新股升逾2%；鋼鐵、房地產、化工、有色金屬股升逾1%；石油、電力、金融、煤炭、水泥股靠穩；僅得農林牧漁股偏軟。
|下一篇：
|【異動股】金軟曾升2.7% 今日公布季績
|上一篇：
|張達明:郭偉健是好法官 疑受社運影響情緒