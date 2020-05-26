中國財經

A股早段升幅擴大，深成指升逾1%，創業板漲逾2%。

上證指數現報2837點，升19點或0.7%，成交807.79億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10749點，升156點或1.48%，成交1328.61億元。

滬深300指數報3859點，升30點或0.79%；創業板指數報2099點，升47點或2.31%。

各板塊幾乎全線上升，半新股升逾2%；鋼鐵、房地產、化工、有色金屬股升逾1%；石油、電力、金融、煤炭、水泥股靠穩；僅得農林牧漁股偏軟。