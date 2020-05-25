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今日 11:38 中國財經

滬指半日近平收 深成指跌43點

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內地股市半日下跌，上證指數偏軟，跌不足1點。

上證指數高開2點後，反覆偏軟，最多跌11點，低見2802點，半日收報2812點，跌不足1點，成交1245.29億元(人民幣‧下同)。

深成指半日收報10561點，跌43點或0.41%，最多跌72點或0.68%，成交1810.18億元。

滬深300指數報3819點，跌4點或0.12%；創業板指數報2042點，跌3點或0.18%。

各板塊個別發展，次新股、水泥股跌逾1%；石油、化工、金融股偏軟。

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