中國財經

中國今年地方政府新增專項債券規模增加1.6萬億元(人民幣．下同)，國家發改委秘書長叢亮表示，合理的債務水平是有利於促進經濟社會發展，而適度的經濟社會發展也有利於控制債務水平；總的來看，適當提高赤字率，發行抗疫特別國債等，既是可行、也安全，同時也屬必要。

他指出，目前，提高政府債務水平是特殊時期的一個特殊舉措。中國赤字率在全球不算高，為應對新冠疫情各國財赤都大幅增加。

中國重視債務風險防範的問題，並且把它作為三大攻堅戰的重要任務之一。截至2019年底，中國政府的債務率是38.5%，遠低於主要發達國家和新興市場國家的水平。美國為106%，歐盟是80%，日本高達238%，印度是69%，巴西是92%。

叢亮稱，在經濟運行處在下行階段，國內外市場需求出現減少或收縮的情況下，就要適當提高政府的債務水平，增加有效需求。在經濟處於上行階段，國內外市場比較充裕的情況下，就要適當降低政府的債務水平，減少總的需求。這都是逆周期調節的題中應有之義。

他並強調，新增的1萬億元的財政赤字和1萬億元的抗疫特別國債全部轉給地方，直達到市縣基層，直接惠企惠民，主要用於保就業、保基本民生、保市場主體，包括支持減稅降費、減租降息、擴大消費和投資。