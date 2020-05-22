中國財經

中美關係再度出現暗湧，人民幣兌美元在岸價(CNY)創逾8個月新低，收市跌穿7.14，大貶418點子，最低見7.1438。

人民幣兌美元在岸價收報7.1416，較上日下午4時30分收報7.0998，大跌418點子或0.59%；較晚上11時30分最後成交價7.1166，走弱250點子。

離岸價(CNH)早段一度跌破7.16，低見7.1646，截至香港時間下午5時51分，離岸價報7.1544，在岸價報7.1355。

官方今日開出的中間價報7.0939，較昨日7.0868，跌71點子或0.1%。

交易員指出，中美緊張關係進一步升級，市場避險情緒升溫，美滙指數擴大反彈，離岸及在岸人民幣均出現調整。

另有交易員認為，今年兩會政府工作報告沒有超出市場預期，目前各方仍聚焦中美摩擦，短期人民幣可能跌幅受限，但從風險逆轉指標看，人民幣貶值預期確實在累積，不排除後續滙率彈性上升以釋放壓力的可能，繼續重點關注中美各自採取的措施。

全國人大會議今早開幕，國務院總理李克強在政府工作報告指出，沒有提出全年經濟增速具體目標，主要因為全球疫情和經貿形勢不確定性很大，發展面臨一些難以預料的影響因素。

另外，全國人大會議將審議香港版的國家安全法議案，美國總統特朗普回應表示，如果中國因為香港去年反修例示威引發的激烈衝突，而對香港實施國安法，美國會有強烈的回應。