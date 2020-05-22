中國財經

新冠疫情對內地經濟社會發展帶來前所未有的衝擊，對銀行業保險業構成影響。中國銀保監表示，疫情對銀行業的影響主要反映在貸款質量上，表現為貸款逾期和違約情況增多，不良貸款有所增加。

銀保監負責人稱，目前境外疫情蔓延擴散趨勢仍在上升，全球金融市場波動明顯加劇，世界經濟陷入衰退甚至蕭條的可能增大，內地銀行業保險業面臨的外部輸入性風險有所上升，包括外需存在較大不確定性，外貿企業信用風險有所上升；海外疫情對中國供應鏈穩定形成衝擊，以及海外金融市場震盪加劇。

針對疫情影響，銀保監認真落實「六穩」和「六保」要求，採取一系列政策措施，如全力做好疫情防控金融服務，加大對實體經濟資金支持；做好重點領域風險防控工作，和推動銀行保險機構提升風險抵禦能力。

負責人表示，從目前情況看，銀行業不良貸款有所上升，但上升幅度在預期範圍內，股市、債市、滙市總體運行平穩，海外疫情對銀行業保險業的影響總體可控。銀保監會鼓勵銀行保險機構通過增提撥備、補充資本等措施，進一步加高加固應對風險的「堤壩」。

鑑於全球疫情發展、經濟金融走勢還有很大不確定性，銀保監將堅持「底線」思維，按照「六穩」和「六保」要求，加大對實體經濟支持力度，持續關注疫情發展對內地金融體系的可能影響，制定有效應對預案，做好充足應對準備。