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今日 15:20 中國財經

滬指收跌1.9% 兩周累挫2.8%

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內地今年沒有設定經濟增長目標，加上中美關係緊張有升溫跡象，A股收挫。上證指數跌近1.9%，連跌三日。兩市成交合計縮減至5927億元(人民幣‧下同)。

總結本周，滬指累計跌1.91%，連跌兩周，累計跌81點或2.82%。

上證指數低開4點，其後跌幅擴大，全日收市報2813點，跌54點或1.89%，最多挫59點或2.09%，低見2808點，成交2452.3億元。

深成指亦低開低走，全日收市報10604點，挫240點或2.22%，最低見10559點，挫286點或2.64%，成交3474.9億元。

滬深300指數報3824點，挫89點或2.29%；創業板指數報2046點，挫52點或2.52%。

各板塊全線下滑，水泥股挫逾3%；金融、石油、房地產、煤炭、化工、有色金屬、鋼鐵、電力股跌逾1%；半新股偏軟。

全國人大會議今早開幕，國務院總理李克強在《政府工作報告》指出，沒有提出全年經濟增速具體目標，主要因為全球疫情和經貿形勢不確定性很大，發展面臨一些難以預料的影響因素，不設具體目標，有利引導各方面集中精力抓好「六穩」、「六保」。

另外，全國人大會議將審議香港版的國家安全法議案，美國總統特朗普回應表示，如果中國因為香港去年反修例示威引發的激烈衝突，而對香港實施國安法，美國會有強烈的回應。

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