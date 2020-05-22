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【兩會】韓長賦:中國不會發生糧食危機

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中國農業部部長韓長賦指出，中國不會發生糧食危機，用4句話概括就是「糧食連年豐收，庫存比較充裕，口糧絕對安全，飯碗端在手裏」。

韓長賦在全國兩會首場「部長通道」上表示，中國兩大口糧稻穀和小麥自給率可以達到100%，現在庫存超過一年的產量，可以夠全國人民吃一年，中國對糧食安全有信心和底氣。

他透露，今年春耕已經完成九成，而且今年糧食生產不會放鬆，要全力確保糧食產量穩定在1.3萬億斤。

韓長賦又稱，當前生豬生產恢復勢頭不錯，實現今年的生豬生產的目標可以預期。

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