中國財經 時事脈搏

中國財政部表示，今年擬安排國防支出1.27萬億元(人民幣．下同)，按年增長6.6%，是至少自1991年以來的最低增幅。國防支出去年增幅為7.5%。

財政部在提交全國人大審議的中央和地方預算草案報告中稱，今年全國一般公共預算收入18.03萬億元，下降5.3%；一般公共預算支出24.79萬億元，增長3.8%；地方財政赤字9800億元，比去年增加500億元。

報告又指，2020年中央財政國債餘額限額為21.3萬億元，去年為17.52萬億元。地方政府一般債務餘額限額14.29萬億元，去年為13.31萬億元；地方政府專項債務餘額限額14.52萬億元，去年為10.77萬億元。

財政部表示，中國積極的財政政策要更加積極有為，提高赤字率，發行抗疫特別國債，增加地方政府專項債券。財政支出仍要保持一定強度，特別是各級財政為疫情防控投入大量資金，落實「六保」任務、實施減稅降費也需要財力支撐。

財政部預計，今年後幾個月，隨着生產生活秩序恢復，財政收入開始企穩回升，但仍有較大不確定性；一般公共預算收入第二季可能維持負增長，下半年可能出現恢復增長並回補部分上半年減收。今年將加大減稅降費力度，預計全年為市場主體新增減負將超過2.5萬億元。

受新冠疫情影響，中國首季全國一般公共預算收入按年下降14.3%，首三個月逐月分別下降3.9%、21.4%和26.1%。財政部預計，第二季財政收入仍呈下降態勢，但降幅會逐步收窄。