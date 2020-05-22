中國財經 時事脈搏

國務院總理李克強在《政府工作報告》中指，中國致力於加強與各國經貿合作，實現互利共贏，共同落實中美第一階段經貿協議。今年要推動貿易和投資自由化便利化，堅定維護多邊貿易體制，積極參與世貿組織改革，推動簽署區域全面經濟夥伴關係協定，推進中日韓等自貿談判。

報告指，面對外部環境變化，要堅定不移擴大對外開放，穩定產業鏈供應鏈，以開放促改革促發展。促進外貿基本穩定。圍繞支持企業增訂單穩崗位保就業，加大信貸投放，擴大出口信用保險覆蓋面，降低進出口合規成本，支持出口產品轉內銷。加快跨境電商等新業態發展，提升國際貨運能力。推進新一輪服務貿易創新發展試點。籌辦好第三屆進博會，積極擴大進口，發展更高水平面向世界的大市場。

積極利用外資，大幅縮減外資准入負面清單，出台跨境服務貿易負面清單；賦予自貿試驗區更大改革開放自主權，加快海南自由貿易港建設，在中西部地區增設自貿試驗區、綜合保稅區，增加服務業擴大開放綜合試點。

李克強又指，新型冠狀病毒疫情尚未結束，發展任務異常艱鉅，要努力把疫情造成的損失降到最低，努力完成今年經濟社會發展目標任務。他表示，對一個擁有14億人口的發展中國家而言，中國在較短時間內有效控制疫情，保障人民基本生活，十分不易，中國也付出巨大代價，首季出現負增長，生產生活秩序受到衝擊，但這是必須承受也是值得付出的代價。

李克強稱，今年已過去近5個月，下一階段要毫不放鬆常態化疫情防控，抓緊做好經濟社會發展各項工作。出台的政策既保持力度又考慮可持續性，根據形勢變化還可完善，有決心有能力完成全年目標任務。