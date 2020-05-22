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【兩會】李克強:穩定產業鏈供應鏈

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全國人大會議開幕，國務院總理李克強在《政府工作報告》中指出，面對外部環境變化，要堅定不移擴大對外開放，穩定產業鏈供應鏈，以開放促改革促發展。

李克強表示，要促進外貿基本穩定。圍繞支持企業增訂單穩崗位保就業，加大信貸投放，擴大出口信用保險覆蓋面，降低進出口合規成本，支持出口產品轉內銷。加快跨境電商等新業態發展，提升國際貨運能力。推進新一輪服務貿易創新發展試點。籌辦好第三屆進博會，積極擴大進口，發展更高水平面向世界的大市場。

工作報告籲積極利用外資。大幅縮減外資准入負面清單，出台跨境服務貿易負面清單。賦予自貿試驗區更大改革開放自主權，加快海南自由貿易港建設，在中西部地區增設自貿試驗區、綜合保稅區，增加服務業擴大開放綜合試點。營造內外資企業一視同仁、公平競爭的市場環境。

高質量共建「一帶一路」。堅持共商共建共享，遵循市場原則和國際通行規則，發揮企業主體作用，開展互惠互利合作。引導對外投資健康發展。

推動貿易和投資自由化便利化。堅定維護多邊貿易體制，積極參與世貿組織改革。推動簽署區域全面經濟夥伴關係協定，推進中日韓等自貿談判。共同落實中美第一階段經貿協議。中國致力於加強與各國經貿合作，實現互利共贏。

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