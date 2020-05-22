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今日 10:12 中國財經

【兩會】今年擬安排地方政府專項債券3.75萬億

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全國人大會議開幕，國務院總理李克強在《政府工作報告》中指，今年擬安排地方政府專項債券3.75萬億元(人民幣下同)，比去年增加1.6萬億元，提高專項債券可用作項目資本金比例，中央預算內投資安排6000億元。

工作報告提到，去年，民生進一步改善。居民人均可支配收入超3萬元，基本養老、醫療、低保等保障水平提高。城鎮保障房建設和農村危房改造深入推進。義務教育學生生活補助人數增加近40%，高職院校擴招100萬人。

工作報告指，千方百計穩定和擴大就業。今年高校畢業生874萬，高校和屬地政府都要提供不斷線的就業服務。今明兩年職業技能培訓3500萬人次以上，高職院校擴招200萬人，使更多勞動者長技能、好就業。

加強新型城鎮化建設，大力提升縣城公共設施和服務能力，以適應農民日益增加的到縣城就業安家需求。新開工改造城鎮老舊小區3.9萬個，支持加裝電梯，發展用餐、保潔等多樣社區服務。

加強新型基礎設施建設，發展新一代信息網絡，拓展5G應用，建設充電樁，推廣新能源汽車，激發新消費需求、助力產業升級。

工作報告又提出堅決打贏脫貧攻堅戰。加大剩餘貧困縣和貧困村攻堅力度，對外出務工勞動力，要在就業地穩崗就業。開展消費扶貧行動，支持扶貧產業恢復發展強化兜底保障。搞好脫貧攻堅普查。

着力抓好農業生產。穩定糧食播種面積和產量，提高復種指數，提高稻谷最低收購價，增加產糧大縣獎勵，大力防治重大病蟲害。懲處違法違規佔耕地行為，新建高標準農田8000萬畝。

報告又指，上調退休人員基本養老金，提高城鄉居民基礎養老金最低標準。全國近3億人領取養老金，必須確保按時足額發放。

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