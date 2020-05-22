中國財經

全國人大會議開幕，國務院總理李克強在《政府工作報告》中指，去年，經濟運行總體平穩。國內生產總值達99.1萬億元(人民幣·下同)，增長6.1%。城鎮新增就業1352萬人，調查失業率在5.3%以下。居民消費價格上漲2.9%。國際收支基本平衡。

政府工作報告指，去年經濟結構和區域布局繼續優化。社會消費品零售總額超過40萬億元，消費持續發揮主要拉動作用。先進製造業、現代服務業較快增長。糧食產量保持在1.3萬億斤以上。常住人口城鎮化率首次超過60%，重大區域戰略深入實施。

去年供給側結構性改革繼續深化，重要領域改革取得新突破。減稅降費2.36萬億元，超過原定的近2萬億元規模，製造業和小微企業受益最多。

李克強指，這次新冠肺炎疫情，是新中國成立以來中國遭遇的傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的公共衞生事件。在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，經過全國上下和廣大人民群眾艱苦卓絕努力並付出犧牲，疫情防控取得重大戰略成果。當前，疫情尚未結束，發展任務異常艱巨。要努力把疫情造成的損失降到最低，努力完成今年經濟社會發展目標任務。

政府工作報告稱，去年三大攻堅戰取得關鍵進展。農村貧困人口減少1109萬，貧困發生率降至0.6%，脫貧攻堅取得決定性成就。污染防治持續推進，主要污染物排放量繼續下降，生態環境總體改善。金融運行總體平穩。