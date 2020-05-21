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美國指中國落實首階段貿協取得進展



美國農業部及貿易代表辦公室稱，中國在落實兩國較早前簽定的首階段貿易協定方面有進展，更多美國農產品獲准輸往中國。

特朗普:中國如推進香港國安立法 美國將強烈回應



美國總統特朗普稱，如果中國因為香港去年反修例示威引發的激烈衝突，而推進在香港的國家安全立法，美方將作強烈回應。美國國務院發言人稱，任何在港實施國安法的做法，將受到美國及國際社會強烈譴責。有美國參議員擬提出共和民主兩黨聯署法案，懲處負責立法的中國機構、官員及有業務往來的企業。

儲局副主席料美國經濟下半年回升 憂通脹下滑



聯儲局副主席克拉里達相信，美國下半年經濟將恢復增長，失業率下降，但評估前景仍言之尚早；亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克稱，銀行應暫停派發股息，盡可能保留資本應付疫情挑戰；特朗普則說，聯儲局與財政部仍有眾多工具幫助振興經濟。白宮顧問庫德洛稱，無必要延長現有的抗疫失業救濟期限。

道指收市回吐百點 亞馬遜受壓



美國上周新申領失業救濟人數高於預期；加上中美關係緊張，美股道指低開後曾倒升142點，其後下滑205點，收市仍挫101點或0.41%；標指跌0.78%；納指滑落0.97%。Facebook曾漲3.1%創新高，收市只升0.62%；亞馬遜升至2525.45美元紀錄高位，收市倒插2%，報2446.74美元。

外圍焦點簡訊

￭ 美國勞工部上周首次申領失業救濟244萬人，按周少24.9萬人，但多過預期；前周大幅下修29.4萬人，至268.7萬人。計入今次數字，抗疫9周以來新增失業人數累計近3900萬。此外，5月Markit製造業PMI初值按月升3.7，報39.8，低於預期；5月服務業和綜合PMI分別為36.9和36.4。NAR四月二手樓銷售按月跌17.8%，創近10年最大跌幅。

￭ 美國聯儲局:截至周三資產負債表規模突破7萬億美元。

￭ Nvidia首季盈利增2.32倍，收入升38.7%，均勝預期，但疫情令收入損失1億美元。

￭ Tesla工廠生產據報回復正常，擺脫疫情影響。

￭ 美滙尾段揚0.32%，報99.45。英鎊兌美元挫0.14%，歐羅轉跌0.28%。

￭ 紐約期金收跌1.7%，每盎斯報1721.9美元。

￭ 庫欣原油庫存錄最大單周跌幅，紐約期油收漲1.3%，布蘭特期油升0.9%。

￭ 德國股市收跌1.41%，英國和法國分別挫0.86%及1.15%。

￭ 英國6月1日起啟動新冠病毒檢測，及追蹤受感染人士。

￭ 外電消息：百度考慮從美國納斯特交易所退市，百度否認。

￭ 全國人大發言人張業遂：中方不接受就疫情濫訴和索賠要求。

￭ 全國人大會議周五上午9時人民大會堂開幕，聽取總理李克強政府工作報告，將審議香港維護國家安全的議案，據報議案本月28日表決。

【新股追蹤】開拓藥業暗盤升近7%



開拓藥業(09939)周五主板掛牌，交易資料顯示，暗盤收報21.5元，較招股價升6.7%。

本地焦點簡訊

￭ 恒指夜期收報23745點，低水535點。

￭ ADR港股比例指數報23861點，較港收市低418點；中移動跌逾4%。

￭ 小米(01810)收購Zimi共27.44%股權，總代價約1.03億美元，交易完成後持有49.91%股權。

￭ 市場消息：海納智能(01645)公開發售部分孖展超額逾100倍。

￭ 萬科香港深水埗The Campton截至周四晚8時據報錄逾580個認購登記，以首批94伙計超額逾5倍。