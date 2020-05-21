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MSCI料市場開放有助中國ESG加速發展

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中國的環境、社會和管治(ESG)發展步伐，相對歐美仍在早期階段。MSCI亞太區指數解決方案研究部主管魏震認為，中國對ESG的關注程度已有所提升，企業在披露ESG的質量提升。隨着中國股票市場開放，更多國際投資者加入，將有助加速ESG在中國的發展。

魏震表示，中國企業過往缺少對披露EGS數據的訓練，MSCI一直與中國企業溝通，讓企業了解對披露ESG的要求，提高ESG數據的質量。

PRI政策和研究負責人Will Martindale表示，要鼓勵投資者把ESG因素納入其的投資過程中，監管政策是重要一環，例如英國在去年修改養老基金投資法規，列明要將ESG因素納入其投資決策。Will Martindale稱，鼓勵中國監管機構認可和支持「氣候相關財務揭露工作小組」(TCFD)，作為中國企業披露ESG的框架。

另外，MSCI公布，為3.6萬隻多元資產互惠基金，以及交易所交易基金(ETF)的MSCI ESG基金評級，該評級由MSCI ESG研究部提供；並公布《歐盟基準指數監管條例》(BMR)所涵蓋的旗下所有指數產品的ESG指標，公眾可於MSCI網站查閱上述ESG評級和指標，以鼓勵和支持投資者把ESG因素納入整個投資流程。

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