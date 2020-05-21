中國財經

特斯拉計劃，今年在中國布局逾4000個超級充電樁，是過去5年建設總量的兩倍；預計將打通上海-倫敦充電線路的中國部分，讓電動汽車的跨國出行成為可能。

特斯拉公布，將加速推進更高密度、更適應場景、技術更先進的充電體系。同時，還計劃於第二季開始推進V3超級充電樁的普及，為中國消費者打造更高效的充電服務體系。

截至目前，特斯拉在中國內地已建設逾2500個超級充電樁，其中超過2400個目的地充電樁，分布中國逾140座城市，覆蓋東西、南北主幹道。