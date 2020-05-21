中國財經

上證指數早段倒跌，現跌1點。

上證指數現報2882點，跌1點或0.05%，最低見2880點，跌3點或0.11%，成交969.71億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10935點，跌13點或0.12%，低見10925點，跌23點或0.21%，成交1507.33億元。

滬深300指數報3931點，跌3點或0.09%；創業板指數報2124點，升6點或0.3%。

各板塊個別發展，半新股漲近4%；煤炭、有色金屬股靠穩；水泥、鋼鐵、化工、電力、房地產、石油、金融股偏軟。