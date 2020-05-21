今日 09:43
中國財經
人民幣兌美元中間價報7.0868，較昨日7.0956，升88點子或0.12%，為5月11日以來新高。
今日中間價較昨日下午4時30分收報7.1067，升199點子；較昨晚11時30分收報7.093，升62點子。
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