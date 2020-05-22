即巿股評 港股直擊 中國財經

因新冠肺炎爆發而延遲舉行的全國政協及人大兩會今明兩天在北京揭幕，市場關注中央將釋出哪些政策訊號，特別是如何減低疫情帶來的影響，以及2020年是否維持設定GDP增長目標。與中國經貿關係密切的澳洲，昨公布4月零售額重挫17.9%，加上部分貨品出口內地須額外徵稅，投資者因而緊盯近期澳元升浪會不會就此告終。

澳元兌美元4月至今不經不覺漲了約7%，重越65美仙。美國聯儲局為搶救受肺疫重創的經濟，3月以來連番大手減息及推出無限量化寬鬆，縱使主席鮑威爾強調現時無意實行負利率，但估計將長期維持低息，美元「水浸」不利滙價，是澳元相對強勢的原因之一。然而，澳元也跑贏其他主要貨幣，事關澳洲迅速採取隔離措施和正值夏季，令疫情打擊比歐美明顯較輕，迄今累積確診個案稍多於7000宗，死亡數字剛達100人，有條件較早重啟經濟。此外，大宗商品價格反彈，亦支持澳元造好。

儘管澳洲央行憂慮上半年GDP或破天荒收縮10%，惟由於新冠肺炎的主要影響於第二季浮現，且在大規模財政和貨幣政策刺激下，經濟復甦有機會較歐美國家快。

不過，澳洲第三季GDP能否顯著好轉仍存變數，雖然疫情不算嚴重，卻引致中國與澳洲關係轉趨緊張。

澳洲政府近日幾次主張獨立調查新冠肺炎病毒源頭，中方其後對澳洲貨品實施多項措施，繼上周二(12日)以技術為由暫停從澳洲4大屠宰商入口肉類後，中國商務部本周一(18日)公布，對澳洲大麥徵收73.6%的反傾銷稅和反補貼稅6.9%。據報，北京亦可能對澳洲進口商品如紅酒、海鮮、燕麥、水果及奶製品等，採取更嚴厲的質量檢測、徵收反傾銷或加關稅、收緊通關程序，以及製造輿論杯葛澳洲貨。

值得留意的是，中國是澳洲最重要的經濟夥伴，附【圖】所見，澳洲出口至中國的產品10年前已經佔總額20%以上，近兩個財政年度更有三分一貨品輸往內地，單單農產品出口總值就達160億澳元，還未計及鐵礦石、煤炭和天然氣等大宗商品。上述4家屠宰商佔澳洲出口中國肉類量三成半，預料銷售額約35億美元；澳洲大麥總出口量超過一半運到內地，為中國最大的大麥供應國，每年涉資15億至20億澳元。

澳洲表明無意就中國加徵稅款作出反制行動，但新冠肺炎肆虐對各國政經關係產生不穩定性，依靠外貿的澳洲經濟難免被波及，間接使澳元成為犧牲品。

技術上，澳元兌美元從3月19日低位55.1美仙起步，攀升到本周二高見65.85美仙，累漲近兩成，似乎尚未反映與中方交惡的負面消息，估計200天移動平均線66.6美仙有較大阻力。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容