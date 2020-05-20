中國財經

中國工信部部長苗圩表示，工業經濟企穩向好的基礎還需要進一步鞏固，隨着更大力度的宏觀政策出台和落地、復工復產持續的推進和各項擴內需政策的效果顯現，預計第二季工業經濟的運行有望延續回升的態勢。

他在國新辦發布會上稱，如果全球疫情能夠逐步得到控制，經濟能夠逐步恢復，預計下半年工業經濟的運行狀況或好於上半年。

他指出，工業經濟秩序在常態化疫情防控中加快恢復。但隨着全球疫情快速蔓延，不穩定不確定因素顯著增多，企業生產經營仍面臨較大困難，工業經濟恢復仍需要一段時間。

苗圩續稱，當前國內疫情得到有效控制，4月工業主要指標有所回暖，但國際疫情仍在全球蔓延，主要經濟體普遍陷入經濟嚴重衰退，國內消費仍未完全啟動，有一些特殊行業因為疫情防控的需要不得不關閉，比如電影院、遊戲廳、健身房，現在還都沒有完全恢復，旅遊行業受到的影響也是比較大的。

對產業鏈的問題，他相信，所有企業家都會有一個正確的判斷，有一個正確的選擇，每天還有很多外國的企業到中國來投資。最近調查顯示，約40%的外資企業表示近期還要加大對中國的投資。

苗圩強調，從長遠來看，中國有顯着的制度優勢，有完整的產業體系，有巨大的市場需求，也有充足的政策工具箱。疫情對國內工業經濟的影響只是階段性的，總體是可控的，不會改變長期向好的發展基本趨勢。

受高技術製造業增加值按年增逾10%帶動，中國4月規模以上工業增加值按年增長3.9%，增速轉正且遠超預期。

截至5月18日，全國規模以上工業企業平均開工率和職工復崗率分別達到99.1%和95.4%，基本達到正常水平。