中國財經

中國銀保監相關部門負責人對《金融時報》表示，針對中國銀行(03988)「原油寶」事件，在前期調查的基礎上，已於近日啟動立案調查程序。

該負責人稱，「原油寶」事件發生以來，銀保監持續高度關注，要求中行與客戶平等協商，依法依規解決問題。另外，銀行保險機構要進一步提高風險管控能力，提升金融服務水平，並提醒金融消費者理性消費，進一步增強風險意識。

據中行披露，該行與客戶和解簽約率已經超過80%，並正在全面梳理審視產品設計、業務策略和風險管控等環節和流程。