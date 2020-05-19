中國財經

根據乘聯會最新數據，4月內地乘用車銷量142.94萬輛，按年跌5.6%。

按月計，4月乘用車銷量錄增長36.4%，轎車銷量增38.9%。

分地區看，低線城市銷量恢復情況較高線城市為佳，其中，四、五線城市逐級回暖，按年跌5.45%和3.45%，高線城市如廣州和上海，跌幅分別為20.47%和14.08%。

汽車業以豪華車品牌的復甦較明顯，期內，豪華車銷量19.39萬輛，按年增長15.9%。自主品牌的恢復速度在大部分地區均較合資品牌為佳，反映消費偏好首次出現降級趨勢。