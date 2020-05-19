熱門：

今日 15:37 中國財經

內地4月乘用車銷量按月漲36%

放大圖片

根據乘聯會最新數據，4月內地乘用車銷量142.94萬輛，按年跌5.6%。

按月計，4月乘用車銷量錄增長36.4%，轎車銷量增38.9%。

分地區看，低線城市銷量恢復情況較高線城市為佳，其中，四、五線城市逐級回暖，按年跌5.45%和3.45%，高線城市如廣州和上海，跌幅分別為20.47%和14.08%。

汽車業以豪華車品牌的復甦較明顯，期內，豪華車銷量19.39萬輛，按年增長15.9%。自主品牌的恢復速度在大部分地區均較合資品牌為佳，反映消費偏好首次出現降級趨勢。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads