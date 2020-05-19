今日 09:58
中國財經
中國人民銀行表示，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今日不開展逆回購操作。這也是人行連續33日暫停逆回購。
本周仍無逆回購到期，故據此計算，單日既無資金投放亦無資金回籠。
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