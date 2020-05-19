中國財經

新冠病毒疫苗研發露曙光，美股大升，A股亦高開。

上證指數開市報2897點，升22點或0.77%；現報2899點，升23點或0.83%。

深成指開市報11023點，升102點或0.94%；現報11017點，升95點或0.88%。

滬深300指數開市報3963點，升40點或1.04%；現報3962點，升40點或1.02%。

創業板指數開市報2137點，升22點或1.07%；現報2138點，升23點或1.1%。

各板塊普遍上升，石油、金融、、水泥、次新股升逾1%；房地產，鋼鐵股靠穩。