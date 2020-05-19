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鮑威爾稍後國會發言 承諾運用一切手段抗疫紓困



美國聯儲局主席鮑威爾周二將出席參議院銀行委員會聽證會，他在預先準備好的講稿中重申，局方承諾採取一切可行的工具，致力維持市場正常運作，並會為有需要人士提供資金，以應對新冠肺炎疫情的影響。

德法同意歐盟設復甦基金 籌5千億歐羅重啟經濟



德國總理默克爾及法國總統馬克龍舉行視像會議，兩人同意以歐盟名義成立復甦基金，向資本市場籌措5000億歐羅，以便向成員國提供貸款。

美國擬設2000億回流基金 助企業撤離中國



美國國會議員及政府官員正討論制定法例，協助企業撤出中國，措施有減稅、補貼及新法規，方案之一是設立總值250億美元「回流基金」。

道指收市飆逾900點 創6周最大單日升幅



美國政府與藥廠Moderna合研的新冠病毒疫苗，首階段臨床試驗取得正面成果，美股道指高開後輾轉最多飆1023點，收市仍升911點或3.85%，標指漲3.15%，納指上揚2.44%。Moderna狂升19.96%，收市後並宣布配股集資12.5億美元。受惠經濟重啟的迪士尼和美高梅度假村分別升7.1%和10.5%，聯合航空抽高21.1%，達美航空和美國航空分別漲逾13%和9%。波音躍升12.86%。油股埃克森美孚和雪佛龍攀升7.9%和5.3%。

外圍焦點簡訊

￭ NAHB美國5月樓市信心指數升7點，至37。

￭ 特朗普稱自己使用硫酸羥氯喹藥物，預防新冠病毒感染。

￭ 美國汽車業因疫情停頓兩個月後，周一重啟。

￭ 紐約市長白思豪：計劃6月上旬啟動首階段經濟重開計劃。

￭ 網約車平台Uber擬再裁逾3000名員工。

￭ 美滙指數尾段回落0.78%，報99.62；兌歐羅跌0.91%，但兌日圓升0.23%。

￭ 紐約期金曾升逾1.1%，高見每盎斯1775.8美元，為8年最高；收市倒跌1.3%。

￭ 紐約6月期油收漲8.1%，盤中曾升13.2%，高見每桶33.32美元，為兩個月最高。布蘭特7月期油升7.1%。

￭ 德國及法國股市均漲逾半成收市，英國升4.29%。

￭ 習近平在世衞大會視訊會議開幕式致詞，稱中國兩年內提供20億美元國際抗疫援助。

￭ 世衞大會敦促總幹事譚德塞查清病毒來源。

￭ 中國周二起對澳洲進口大麥徵收反傾銷稅率73.6%，反補貼稅率6.9%，為期5年。

￭ 銀保監會：銀行業不良貸款上升，但升幅在預期範圍。

￭ 人民銀行黨委書記郭樹清：保持貨幣政策與加大逆周期調節關係。

【新股追蹤】開拓藥業超購逾500倍



市場消息稱，開拓藥業(09939)公開發售超購逾500倍，凍結資金約1000億元。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報24363點，較恒指收市高水428點。

￭ ADR港股比例指數報24305點，較港收市高371點。

￭ 首灃(01703)預期全年轉虧不少於1億元。

￭ 蜆壳電業(02381)周二起重新招股，入場費2525.19元。

￭ 奇點(01280)配售新股，集資2766.38萬元。

￭ 高富(00263)配售新股集資約561萬元。

￭ 嚐高美(08371)評估從GEM轉往主板上市可能性。