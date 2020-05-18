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今日 11:37 中國財經

滬指半日升17點 深成指升29點

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A股半日收升。

上證指數半日反覆上升，早段最多跌6點，低見2862點，其後止跌回升，以近半日高位收市，報2885點，升17點或0.61%，成交1764億元(人民幣‧下同)。

深成指早段最多下跌106點或0.97%，其後止跌回升，半日收報10994點，升29點或0.27%，成交2729.16億元。

滬深300指數報3938點，升25點或0.65%；創業板指數報2133點，升9點或0.44%。

各板塊個別發展，有色金屬、船舶製造股升逾3%；鋼鐵股升逾1%；煤炭、房地產偏軟。

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