中國財經

內地股市輕微高開後偏軟。

上證指數開市報2872點，升4點或0.14%；現報2865點，跌2點或0.09%。

深成指開市報10969點，升4點或0.04%；現報10932點，跌32點或0.29%。

滬深300指數開市報3914點，升1點或0.05%；現報3907點，跌5點或0.13%。

創業板指數開市報2122點，跌2點或0.09%；現報2113點，跌10點或0.5%。

各板塊個別發展，水泥股升逾2%；石油股升近1%；金融股、鋼鐵股偏軟。