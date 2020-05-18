內地股市輕微高開後偏軟。
上證指數開市報2872點，升4點或0.14%；現報2865點，跌2點或0.09%。
深成指開市報10969點，升4點或0.04%；現報10932點，跌32點或0.29%。
滬深300指數開市報3914點，升1點或0.05%；現報3907點，跌5點或0.13%。
創業板指數開市報2122點，跌2點或0.09%；現報2113點，跌10點或0.5%。
各板塊個別發展，水泥股升逾2%；石油股升近1%；金融股、鋼鐵股偏軟。
今日 09:35 中國財經
內地股市輕微高開後偏軟。
上證指數開市報2872點，升4點或0.14%；現報2865點，跌2點或0.09%。
深成指開市報10969點，升4點或0.04%；現報10932點，跌32點或0.29%。
滬深300指數開市報3914點，升1點或0.05%；現報3907點，跌5點或0.13%。
創業板指數開市報2122點，跌2點或0.09%；現報2113點，跌10點或0.5%。
各板塊個別發展，水泥股升逾2%；石油股升近1%；金融股、鋼鐵股偏軟。
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