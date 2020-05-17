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海通姜超籲買金抗貨幣貶值

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海通證券宏觀分析師姜超表示，紙幣對黃金持續貶值，加上新冠肺炎對全球又是一次重大危機，全球央行啟動史無前例放水，帶來大面積貨幣濫發及貶值，由於央行無法印刷黃金，將是資產保值的重要選擇。

姜超指出，美國不單重啟零利率及量化寛鬆貨幣政策，規模更是無限，截至5月13日，聯儲局總資產為6.98萬億美元，比第四輪QE前增加2.62萬億美元，資產規模擴大六成。

他認為，環球央行啟動史無前例寬鬆政策，各國廣義貨幣增加亦創出歷史新高，意味貨幣再次濫發，黃金價值將會再度出現。

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