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今日 14:52 中國財經

吳曉靈:人行沒必要在一級市場直接購買政府債券

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內地傳媒報道，清華大學五道口金融學院理事長吳曉靈撰文指出，近日大家對財政赤字貨幣化有許多的討論，應該從理論、邏輯和實證上考慮這樣兩個問題：1）什麼是財政赤字貨幣化；2）用甚麼方法彌補財政赤字。結論是：中國市場仍有一定的政府債券容納能力，中國人民銀行沒有必要在一級市場直接購買政府債券，應該通過公開市場買賣政府債券向市場提供必要的流動性支持。

吳曉靈表示，雖然政府債券發行尚有餘地，但我們還是應該從緊安排財政支出，提高財政資金的使用效益，維護財政紀律，維護中國經濟的健康發展。

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