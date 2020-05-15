中國財經

新華國際時評稱，在全球化時代，所謂「去中國化」只是一些人拋出的噱頭，全球供應鏈體系找不到具有諸多獨特優勢的「第二個中國」。

時評指出，新冠病毒疫情爆發以來，西方「將供應鏈搬出中國」的聲音頻頻，美國領導人甚至聲稱「如果和中國徹底切斷關係，可以省5000億美元」。所謂中美「脫鈎」、「撤離中國」的論調，既違反市場規律，也不符合美國企業自身利益。

時評解釋，中國擁有兼具效率和彈性的產業集群、擁有超大的市場規模，企業不僅可以在中國生產，也可以為中國生產。中國經濟韌性強、潛力大，長期向好的趨勢不會因疫情的短暫衝擊而改變。同時，中國擁有世界最大規模的內需市場，為全球企業提供了巨大的增長空間。

時評稱，中國率先成功控制疫情，跑出復工復產加速度。中國有效統籌推進疫情防控和經濟社會發展，為全球產業鏈和供應鏈注入穩定性，更加突顯中國作為全球供應鏈樞紐的地位。

時評續說，中國始終秉持合作理念，與各國攜手做大共同發展的蛋糕。中國堅定不移擴大改革開放、放寬市場准入、持續優化營商環境、積極擴大進口和對外投資，為世界經濟復甦和穩定作出貢獻。從長遠看，儘管新冠疫情可能給各國產業鏈調整帶來一定影響，但全球化大趨勢不會改變，中國作為全球供應鏈的核心地位將進一步鞏固。